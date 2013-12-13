Регіонал про умови опозиції: відставка Кабміну категорично неприйнятна

Про це сказано в переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів коментарі Струка.

«Президент України вчора зробив заяву, в якій закликав усі політичні сили до діалогу. Глава держави сказав, що готовий сісти за круглий стіл для пошуку виходу з ситуації, що склалася, шляхом компромісу. Опозиція не готова до конструктивних пропозицій Президента. Кличко і Яценюк висунули додаткові умови для початку переговорів. Дві з них влада вже виконала – затриманих за безлади у Києві відпущено, а розслідування зіткнень на Банковій веде Генпрокуратура. Третя умова опозиції – відставка Уряду. Для нас вона категорично неприйнятна», - відзначив народний депутат.

Він переконаний, що опозицію не цікавить життя простих людей, їй потрібні жертви.

«Їм потрібна війна і влада за будь-яку ціну. Опозиції наплювати, як виплачуватимуться пенсії і соціальна допомога, де знайти кошти на опалювання соціальних об`єктів – шкіл, лікарень і дитячих садів. Опозицію не цікавить, звідки брати фінансування для виплат бюджетникам – вчителям, лікарям і військовослужбовцям. Опозиція готова принести в жертву всю країну, тільки б одержати владу. Водночас саме уряд намагається у важких економічних умовах забезпечити життєдіяльність країни. Опозиції найкомфортніше у хаосі і бруді. Вони мріють перетворити всю країну на майдан, заблокувати всі міста барикадами і завалити сміттям! Ми цього не допустимо! Країна повинна працювати, вчиться, жити спокійним нормальним життям», - додав Струк.

«Таким чином, відставка уряду для нас є неприйнятною умовою переговорів. Ми її відкидаємо! Ми проти революційних сценаріїв. Якщо опозиція не хоче шукати мирний вихід з ситуації, що склалася, то нехай так і скаже, а не висуває наперед нездійсненні умови. Мова ультиматумів – поганий початок для переговорів», - підсумував Струк.