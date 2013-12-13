Кличко попередив Януковича про «жахливі» для нього наслідки силового розгону Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

«Ми знаємо про силовий варіант, що розглядається сьогодні. Він буде мати жахливі наслідки для країни і для Вас особисто», - сказав Кличко.

Він також заявив, що виходом із безпрецедентної для України політичної кризи може стати повне перезавантаження влади, заявляє лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

«Ми розуміємо, що виходом з цієї політичної кризи може стати повне перезавантаження влади. Про це добре знає, наприклад, Леонід Кравчук, який колись для розв'язання кризи оголосив дострокові вибори».

Він зазначив, що для переговорів та обговорення механізмів виходу із політичної кризи влада повинна виконати основні вимоги людей: звільнити політв'язнів, затриманих за мирні мітинги на Майдані, покарати винних у жорстокому побитті молоді, відправити у відставку уряд.