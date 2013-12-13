Рибак просить відмовитися від закликів не платити податки і кидати роботу

16:27, 13 грудня 2013
Політика
636 0

Голова Верховної Ради Володимир Рибак закликає опозицію розблоковувати роботу парламенту і шукати шляхи виходу з політичної кризи, що склалася.

Володимир Рибак закликає опозицію розблоковувати роботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

«На сьогодні це єдиний майданчик (Верховна Рада - УНІАН), де опозиція може висловити свою думку, влада - свою думку... На мітингах порушували важливі питання, але я думаю, що ми маємо повернутися до Верховної Ради. Верховна Рада на сьогодні заблокована. У нас має відбутися останній пленарний тиждень цього року, і я вважаю, що Верховна Рада - це центр політичної дискусії в країні. І нам треба повернутися до її роботи. Я звертаюся до голів парламентських фракцій: давайте подивимося, скільки нам необхідно часу, щоб встигли виступити всі бажаючі, і улагодити це питання», - сказав Рибак.

Він звернувся з проханням до політиків, які виступають на майданах у Києві та регіонах, не закликати людей «залишати свої робочі місця, не платити податки тощо».

«Що це за заклики? Чим ми платитимемо пенсії, стипендії, заробітні плати бюджетникам? Такі заклики - неполітичні. Вони призводять до дезорганізації суспільства. Я прошу політиків, які є на Майдані: цього робити не потрібно. У нас є можливість розглядати всі питання в парламенті. І для початку потрібно вислухати один одного у Верховній Раді», - сказав Рибак.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter