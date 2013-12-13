Рибак просить відмовитися від закликів не платити податки і кидати роботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

«На сьогодні це єдиний майданчик (Верховна Рада - УНІАН), де опозиція може висловити свою думку, влада - свою думку... На мітингах порушували важливі питання, але я думаю, що ми маємо повернутися до Верховної Ради. Верховна Рада на сьогодні заблокована. У нас має відбутися останній пленарний тиждень цього року, і я вважаю, що Верховна Рада - це центр політичної дискусії в країні. І нам треба повернутися до її роботи. Я звертаюся до голів парламентських фракцій: давайте подивимося, скільки нам необхідно часу, щоб встигли виступити всі бажаючі, і улагодити це питання», - сказав Рибак.

Він звернувся з проханням до політиків, які виступають на майданах у Києві та регіонах, не закликати людей «залишати свої робочі місця, не платити податки тощо».

«Що це за заклики? Чим ми платитимемо пенсії, стипендії, заробітні плати бюджетникам? Такі заклики - неполітичні. Вони призводять до дезорганізації суспільства. Я прошу політиків, які є на Майдані: цього робити не потрібно. У нас є можливість розглядати всі питання в парламенті. І для початку потрібно вислухати один одного у Верховній Раді», - сказав Рибак.