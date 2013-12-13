ДАІ затримала на КП автобуси з західних областей: люди ідуть у Київ пішки
23:29, 13 грудня 2013Політика
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Працівники ДАІ на КП на Житомирській трасі затримали колону автобусів із західних областей України, які везли людей у Київ на Євромайдан.
Як повідомили УНІАН очевидці, мітингувальники вийшли з автобусів і пішки прямують до столиці.
Частина з них піде на Майдан, інших готуються прийняти в Виставковому центрі Експоплаза. Там люди зможуть переночувати.
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