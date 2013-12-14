Протистояння має бути зупинено, життя у країні має увійти у стабільне русло - Президент
Амністія для затриманих учасників мітингів має послугувати примиренню сторін.
Президент України Віктор Янукович наголосив на важливості об’єктивного розслідування подій під час масових акцій, зокрема сутичок мітингувальників із представниками правоохоронних органів.
«Моя позиція полягає в тому, що винні повинні бути покарані. А випадкові люди, учасники цього дійства - і 30-го (листопада), і інших днів - повинні бути амністовані», - сказав Віктор Янукович під час засідання Загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».
«Амністія ця потрібна для того, щоб дати гарантії, що процес протистояння буде, по перше, зупинено, по-друге, країна увійде у стабільне нормальне життя», - зазначив Президент.
Глава держави висловив переконання, що захоплення або силовий розгін мітингувальників не були запланованими. «Певен, що мета Майдану не була робити силові захоплення, але це сталося», - сказав він.
Президент також зазначив, що мітингувальники до цього часу мають можливість перебувати в деяких адміністративних будівлях, незважаючи на рішення суду про їх звільнення. «На сьогодні деякі будівлі не звільнені, незважаючи на те, що було рішення суду і судовиконавці намагалися його виконати», - підкреслив Віктор Янукович.
Крім того, Президент зазначив, що вже розпочато переговори як з РФ, так і з ЄС для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від підписання Угоди про асоціацію.
«Тому я запропонував знайти відповідь у нових відновлених консультаціях з Європейським Союзом і залучити до цієї роботи нашого стратегічного партнера - Росію. Вчора відбулась перша робоча зустріч робочої групи України і Комісара з розширення пана Фюле у Брюсселі. Розпочалася робота над підготовкою «дорожньої карти», яка дасть відповідь на це питання, яке порушили і ми, і Європейський Союз, і Росія», - наголосив Віктор Янукович.