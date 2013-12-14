Протистояння має бути зупинено, життя у країні має увійти у стабільне русло - Президент

Президент України Віктор Янукович наголосив на важливості об’єктивного розслідування подій під час масових акцій, зокрема сутичок мітингувальників із представниками правоохоронних органів.

«Моя позиція полягає в тому, що винні повинні бути покарані. А випадкові люди, учасники цього дійства - і 30-го (листопада), і інших днів - повинні бути амністовані», - сказав Віктор Янукович під час засідання Загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

«Амністія ця потрібна для того, щоб дати гарантії, що процес протистояння буде, по перше, зупинено, по-друге, країна увійде у стабільне нормальне життя», - зазначив Президент.

Глава держави висловив переконання, що захоплення або силовий розгін мітингувальників не були запланованими. «Певен, що мета Майдану не була робити силові захоплення, але це сталося», - сказав він.

Президент також зазначив, що мітингувальники до цього часу мають можливість перебувати в деяких адміністративних будівлях, незважаючи на рішення суду про їх звільнення. «На сьогодні деякі будівлі не звільнені, незважаючи на те, що було рішення суду і судовиконавці намагалися його виконати», - підкреслив Віктор Янукович.

Крім того, Президент зазначив, що вже розпочато переговори як з РФ, так і з ЄС для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від підписання Угоди про асоціацію.

«Тому я запропонував знайти відповідь у нових відновлених консультаціях з Європейським Союзом і залучити до цієї роботи нашого стратегічного партнера - Росію. Вчора відбулась перша робоча зустріч робочої групи України і Комісара з розширення пана Фюле у Брюсселі. Розпочалася робота над підготовкою «дорожньої карти», яка дасть відповідь на це питання, яке порушили і ми, і Європейський Союз, і Росія», - наголосив Віктор Янукович.