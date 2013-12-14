Москаль лякає Захарченка судом у Гаазі

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина".

За його словами, такі факти були встановлені паралельним розлідуванням, яке проводила опозиція.

«Якщо не буде вжито заходів щодо Захарченка з боку вищого політичного керівництва держави, на нього буде подану до кримінального суду в Гаазі», - наголосив Москаль, пояснивши, що оскільки Україна не приєдналася до Міжнародного кримінального суду з прав людини, до суду подаватимуть люди з подвійним громадянством та громадяни інших країн, які є серед постраждалих.

Також Москаль повідомив, що «ще до початку розгону шифрограмою під грифом «таємно» було надано наказ всім областям, окрім Закарпатської та Івано-Франківської, направити «Беркут» у розпорядження МВС.

«Не КМДА, не РНБО, а саме МВС», - підкреслив Москаль.

Він додав, що ані голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, ані заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович не керували «Беркутом», це безпосередньо робило керівництво МВС.

«Перед розгоном начальник управління громадської безпеки Мариненко проводить інструктаж по вказівці МВС і ставить завдання підрозділам «Беркуту» Криму, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Луганської областей та міста Києва розігнати мітинг Євромайдану», - додав Москаль.

Також депутат заявив, що розгін був спланований, а «беркутівцям» видали не гумові кийки, а пластикові, які значно небезпечніші та «заборонені усіма конвенціями у світі».

«Я не розумію, чому не було вручено підозру у скоєнні злочину Захарченку, Мартиненку та заступнику начальника Управління громадської безпеки в м. Києві Сергію Карандюку», - підкреслив Москаль.

Він наголосив, що політичне керівництво країни відповідає за те, щоб підозри про скоєння злочину були вручені міністрові внутрішніх справ Захарченку, керівникам "Беркуту" в Криму, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Луганській областях та м. Київ, а також Мариненку та Карандюку, - «особам, які віддавали злочинні накази по розгону Євромайдану».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ї години ранку «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як "беркутівці" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

13 грудня Янукович заявив, що до жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада причетні троє осіб.

14 грудня генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що дорозгону Євромайдану причетні заступник секретаря РНБО Сівкович, голова КМДА Попов, начальник Київської міліції Володимир Коряк та його заступник з громадської безпеки Петро Федчук. Їм вручено повідомлення про підозру у перевищенні службових повноважень.