У Херсоні активісти Євромайдану намагалися вручити губернатору собачу будку

Як передає кореспондент УНІАН, на захід прийшли представники громадськості, підприємці, студент , пенсіонери, небайдужі громадяни, яких образили Костяка під час виступу 6 грудня в Херсоні на мітингу бюджетників.

Нагадаємо, що тоді, виступаючи зі сцени, голова обласної державної адміністрації сказав: «Ті , хто стоїть сьогодні (активісти Євромайдану - УНІАН), вони у своєму житті навіть собачої будки не побудували. І ніколи не побудують, оскільки не знають, що робити сьогодні, і що робити завтра... ».

Організаторами сьогоднішньої акції виступили низка громадських організацій та опозиційні політичні сили.

«Чому представники влади, які за своїм статусом і можливостями мали б консолідувати суспільство і максимально зосередити всі можливі ресурси для вирішення багатьох проблем в нашому регіоні, навпаки, вносять розлад у громадськість Херсонщини» , - наголошувалося під час акції.

«Чи можна вимірювати внесок у розвиток регіону кожної людини, кожного жителя області, громадського діяча, державного службовця, вчителя, медика, іншої працюючої або непрацюючої людини «собачими будками? Кожен робить свій внесок у відповідності зі своїми можливостями, переконаннями, прагненнями, посадовими обов'язками», - йшлося в поширеному на акції прес -релізі.

Всього на площі виявилися 4 собачих будки з дерева і картону. Вручити їх Костяку мітингувальникам не вдалося, оскільки будівля ОДА виявилася зачиненою.

На заході був присутній начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської облдержадміністрації Олег Устиненко. По завершенню акції одну з будок для передачі її очільнику області вручили саме йому.

Всього в акції взяли участь до 100 осіб. Після мітингу відбувся традиційна піша хода центральними вулицями міста на підтримку столичного Євромайдану.

Крім того ї, сьогодні на херсонському Євромайдані відбулося ще одна подія. Під час мітингу на площі зупинився невеликий весільний кортеж і молодята підтримали європейське майбутнє України, сфотографувавшись на тлі Євромайдану.