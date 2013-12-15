Корчинського оголосили в міжнародний розшук

- Я впевнений, що найближчим часом місцезнаходження цієї особи буде встановлено і будуть прийняті відповідні заходи. Також у нас є інформація, що окремі члени організації Корчинського - це 15 осіб, проживали у нього в офісі, він використовував цих осіб під час проведення найбільш радикально налаштованих акцій , - зазначив керівник карного розшуку, - заявив він.

Раніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля АП причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації « Братство», які діяли під наглядом Корчинського.

ТСН з посиланням на свої джерела повідомило, що Корчинський виїхав за кордон. 5 грудня дружина Корчинського Оксана заперечувала , що її чоловік координував молодчиків, які спровокували бійку з міліцією на Банковій 1 грудня і стверджує, що там була самоорганізована радикально налаштована молодь . Також Корчинська відмовилася говорити, де зараз перебуває її чоловік : "Я не скажу вам, де Дмитро" .