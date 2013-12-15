В Україні розпочались повторні вибори до Верховної Ради у п’яти округах

Виборчі дільниці відкрились о 8.00.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

Центральна виборча комісія оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.

Подача документів до ЦВК завершилася 4 листопада, а 19 листопада ЦВК завершить розгляд питання про реєстрацію кандидатів.

На повторних виборах народних депутатів 15 грудня балотується 151 кандидат: у 94-му окрузі – 38 кандидатів, у 132-му окрузі - 11, у 194-му окрузі - 16, у 197-му окрузі - 16, у 223-му окрузі – 70 кандидатів у народні депутати.