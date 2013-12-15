Масові заходи в центрі Києва проходять без порушень - МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на Майдані Незалежності перебуває близько 10 тисяч осіб.

Біля будівлі Верховної Ради, а також у Маріїнському парку та Міському саду перебуває близько 2 тисяч громадян.

Порушень правопорядку не зареєстровано.