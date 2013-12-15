Руслана: головною вимогою Майдану було і залишається "Україна-це Європа!"

У своїй заяві вона зазначила, що "за логікою Майдану, за настроями Майдану, за великою кількістю повідомлень на народну пошту Руслани, українці найбільше прагнуть евроінтеграції України найближчим часом.

"Майдан зібрався через те, що підписання угоди про Євроінтеграцію було зірвано, студенти, яких побили на Майдані, також стояли з плакатами "Україна-це Європа", зараз найбільше прагнення людей Майдану і головна вимога-реальні кроки зближення України з Європою як найшвидше! Наближення України до членства в ЄС+ безвізовий статус для українців -це наголовніша вимога Першого віче й найжаданіша винагорода для всіх тих, хто зараз стоїть на Майдані і в день , і в ночі," - зазначила Руслана.

У своєму зверненні, Руслана закликала європейських політиків знайти можливість спілкуватися з Майданом "напряму", почути і допомогти здійсненню найголовнішого бажання українського народу.

"Народ вважає, що уряд плете "креативні мережива", роздає незрозумілі пояснення, а насправді згортає евроінтеграційні процеси в Україні. Влада "валяє дурака" і "морочить голову" як українському народові, так і європейським політикам," - сказала Руслана.