Речник Фюле пояснив причини зупинки співпраці ЄС з Україною (відео)

Про це заявив речник єврокомісара Фюле Петер Стано під час прямого включення у випуску ТСН.

"Я вважаю, що ті заяви, які були опубліковані в Твіттері від комісара Фоле є досить чіткими. Це реакція на дії президента та уряду України, оскільки слова і справи розходяться. І аргументація, яка використовувалася з приводу угоди про асоціацію не базується на реальних справах", - зазначив Петер Стано.

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"По-друге, переговори з паном Арбузовим у Брюсселі, де він чітко зазначив, що Україна віддана роботі з ЄС, щоб підписати угоду. Але після цього жодної відповіді позитивної не було отримано, тому роботу було призупинено. Ми припиняємо переговори з українськими партнерами з приводу того, як найкращим чином дістатися до підписання і впровадження Угоди про асоціацію, поки ми не почуємо чіткої відданості від наших українських партнерів", - зазначив він.