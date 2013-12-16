Журналісти змонтували кліп, який показує єдність українців (відео)

08:51, 16 грудня 2013
Політика
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ТСН змонтувала кліп, у якому зображена єдність українців під час подій останніх тижнів. У ньому - кадри незліченного мітингу, знятого з висоти недобудованої ялинки на Майдані, сутички мітингувальників з "Беркутом", а також тисяч українців, які в один голос співають національний гімн на майданах, у метро і навіть на вершині гори.

Відео: ТСН

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