Mission Canada побачила численні порушення на повторних виборах у проблемних округах

Mission Canada побачила численні порушення під час проведення повторних виборів у так званих проблемних округах.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор Mission Canada в Києві Анна Шиптур, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, спостерігачі стикалися зі спробами підкупу виборців, використання адміністративних ресурсів під час кампанії.

Шиптур зауважила, що також спостерігали неналежне використання посвідчень журналістів. Так, на запитання, яке видання представляють ті чи інші журналісти, часто лунали відповіді, що вони працюють на певну партію чи кандидата.

Зафіксували спостерігачі й неналежний процес доступу до голосування - деякі виборці мали можливість голосувати без належної перевірки їхніх посвідчень особи.

Крім того, канадські спостерігачі зафіксували наявність на дільницях людей, які там не повинні були бути.

Шиптур зауважила, що більшість відхилень, що спостерігалась під час повторних виборів, були подібними на відхилення, зазначені під час чергових парламентських виборів 2012 року.

Вона висловила занепокоєння тим фактом, що посадові особи в ОВК, які брали участь у виборах 2012, і які, можливо, сприяли порушенням, також обіймали адміністративні посади під час повторних виборів 2013 року.

В Mission Canada припускають, що не притягнення до відповідальності могло створити середовище, що підтримує порушення закону про вибори.

Водночас, спостерігач зауважила, що поки зарано говорити про те, що результати виборів були викривлені.

«Для того, щоб належним чином визначитись зі своєю оцінкою результатів проведення виборів, Mission Canada повинна продовжити своє спостереження подій, що відбуватимуться вже після дня голосування, і зокрема, неупередженості використання закону щодо оскарження проблем чи питань, які виникали в процесі виборів», - сказала координатор.

Як відомо, 26 спостерігачів з MISSION CANADA спостерігали за повторними виборами народних депутатів у п'яти проблемних округах. Місія відбувається за фінансової підтримки уряду Канади через Департамент іноземних справ, торгівлі та розвитку (Department of Foreign Affairs and International Trade – DFATD), здійснюється CANADEM, Канадською неприбутковою агенцією сприяння демократії.