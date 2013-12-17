Українська лижниця Григоренко виграла золото Універсіади на дистанції 5 км

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Григоренко подолала дистанцію за 13 хв. 27,1 сек. Цікаво, що такий самий результат показала норвежка Астрід Ойєр Слінд, яка також піднялася разом із українкою на вищий ступінь п'єдесталу. Третє місце і бронзова медаль в активі ще однієї представниці України Марини Анцибор - 13.27,3. А ось Катерина Сердюк фінішувала четвертою - 13.28,6.

Таким чином, у четвірці найсильніших учасниць гонки відразу три українки.

Раніше, в рамках нинішніх змагань, Григоренко завоювала срібну медаль в "скіталоні" - гонці на 10 км різними стилями.

Після цього успіху на рахунку збірної України 5 медалей - 1 золото, 2 срібла і 2 бронзи. Команда посідає 9-е місце в загальному заліку. Лідирує в медальній таблиці студентська збірна Росії - 11-10-12.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в італійському Трентіно триватиме до 21 грудня.