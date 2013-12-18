Азаров радить опозиції визнати, що підписання угоди з ЄС призвело б до непоправних втрат

Про це йдеться у заяві Азарова, розміщеній на його персональному сайті.

Він відзначив, що після підписання 17 грудня угод про зниження ціни газу, про зняття обмежень у торгівлі з Росією, залучення кредитних коштів економічна ситуація в країні поліпшуватиметься, уряд зможе прийняти реалістичний бюджет, який дозволить розширити підтримку регіонів.

“І як зараз не пригадати опозиціонерів, на відповідальності яких лежить підписання кабальної угоди в 2009 році? Вони і зараз, навіть після підписання пакету угод вчора, продовжують свою згубну для країни діяльність, намагаючись дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні. Їм би варто було зменшити свої політичні амбіції і зі сцени розповісти правду про те, що на даному етапі підписання угоди про асоціацію з ЄС призвело б до непоправних втрат для України”, - відзначив Азаров.

За його словами, зараз, крім безробіття і закриття виробництв, скорочення зарплат і пенсій така угода спричинила б підвищення тарифів на ЖКГ, знецінення гривні, зупинку підтримки сільського господарства з боку держави.

“Та хіба можуть відповідальні політики країни, що дійсно піклуються про долю і про людей, таке допустити? Саме тому я черговий раз закликаю всіх українців думати раціонально в даній ситуації і не піддаватися на популістські гасла опозиціонерів. Уряд і Президент України продовжують євроінтеграційний курс, але перш за все ми всі маємо діяти і підписувати будь-які угоди і домовленості на користь України та її народу”, - підкреслив Азаров.