Тимошенко, Яценюк, Балога, Богатирьова прибули на прес-конференцію Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, голова Секретаріату Президента Віктор Балога, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова, міністри прибули на прес-конференцію Ющенка, що триває в приміщенні "Українського дому".

Прес-конференція Президента, присвячена підсумкам року, почалась о 18.00. Протягом прес-конференції відбуваються почергові включення з запитаннями Президентові зі Львова, Полтави, Донецька і Сімферополя, де за ходом питань і відповідей у режиім телемостів спостерігають журналісти місцевих видань.

Також ставляться запитання, які надіслали для Президента користувачі Інтернету. Всього через Інтернет поставлено близько 8 тисяч запитань.