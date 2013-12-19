Путін назвав "головну причину" нових домовленостей з Україною
10:33, 19 грудня 2013Політика
1846 0
Головна причина підписання нових домовленостей між Росією та Україною - те, що це "братні країни"
Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час своєї дев'ятої "великої" прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
Рішення було прийнято з огляду на "особливі взаємини з Україною", а також з прагматичних міркувань, сказав президент РФ.
Крім того, він підкреслив, що часте вживання словосполучень "братня країна", "братні країни" не несе в собі ніякої іронії.
"Ми просто бачимо, що Україна в складному становищі і її потрібно підтримати", - сказав російський президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter