В День святого Миколая багатодітні київські родини отримали квартири

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко під час вручення багатодітним сім’ям та дітям-сиротам повідомлення на отримання квартир.

Цього разу з нагоди відзначення Дня святого Миколая з рук Анатолія Голубченка отримали повідомлення на отримання квартир п’ять багатодітних сімей, що виховують від 5 до 11 дітей. Ще чотири повідомлення вручено дітям-сиротам, які позбавлені батьківської опіки та закінчили навчальні заклади.

«Підтримка соціально незахищених киян, у тому числі багатодітних родин, дітей, – це важливе завдання, яке ставить перед міською владою держава, зокрема програма «Діти – майбутнє України». Звичайно, хочеться зробити для таких киян набагато більше, проте при нинішніх умовах фінансування ми можемо поліпшувати житлові умови громадян, які цього потребують, такими маленькими кроками. Міська влада ставить собі за мету й надалі знаходити можливість підтримувати та усіляко допомагати багатодітним сім’ям, дітям-сиротам та іншим пільговим категоріям киян», – сказав чиновник.

Нагадаємо, що соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» спрямовані на захист дітей. Вони передбачають збільшення державної підтримки, зокрема дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та сімей, які виховують таких дітей. Держава збільшує соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, допомогу малозабезпеченим сім’ям тощо.