Герега пояснила, чому достроково закрила сесію Київради

«Ви знаєте, що сьогодні Київрада мала вирішити дуже важливі питання: виділити кошти на зарплати і надбавки працівникам бюджетної сфери, транспортникам. Пленарне засідання було скликано на законних підставах, у зв'язку з терміновістю і невідкладністю рішень, які було заплановано до прийняття. Ми були впевнені, що всі політичні сили розуміють необхідність прийняття цих рішень і не шкодитимуть киянам, блокуючи засідання Київради. Однак вони на догоду власним політичним інтересам вирішили силовими методами зірвати пленарне засідання, від якого залежить доля сотень тисяч киян», – заявила Галина Герега.

Говорячи про наслідки неприйняття рішень, які входили до порядку денного, Герега назвала їх «дуже серйозними».

«Такі дії опозиції матимуть дуже серйозні соціальні наслідки для нашого міста. Працівники транспортної сфери залишаться без грошей, вчителі, медики, соціально незахищені верстви населення – без надбавок. Це та ціна, яку доведеться заплатити киянам за популізм представників опозиції. Нехай кияни самі дадуть оцінку таким діям політиків», – сказала вона.

Коментуючи своє рішення достроково закрити сесію, секретар Київради пояснила його наміром «уникнути силових протистоянь і убезпечити депутатів Київради та журналістів від силового впливу».

Як повідомлялося, позачергова сесія Київради повинна була відбутися 24 грудня о будинку Солом'янської райдержадміністрації. На порядку денному стояло лише кілька питань. Більшість стосувалася перерозподілу бюджетних коштів на соціальні потреби. Однак після відкриття сесії в зал засідань увірвалася, виламавши двері, група народних депутатів на чолі з Олександром Бригинцем (ВО « Батьківщина») та Ігорем Мірошниченком (ВО «Свобода») і заблокувала трибуну. Галина Герега змушена була закрити засідання.