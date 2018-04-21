Газпром уже готується до війни, звинувачуючи Україну в майбутніх крадіжках

Коаліція помаранчевих – це спроба поєднання популістського вогню лівиці з водою правиці. А таке, як відомо, вдалося лише фінам та (і цей виняток підтверджує правило) полякам.

Юлія Тимошенко вже була один раз прем’єром. Скінчилося це великою колотнечею та взаємними обвинуваченнями в корупції. Немає причини, щоб зараз було інакше. Від відставок нічого не змінилося, ворожнеча лише зросла, а взаємна прихована неприязнь була не раз продемонстрована публічно. Про внутрішню нестійкість та слабкість свідчить хоча б спосіб і час, у які постала та коаліція.

Є і позитиви. Значно цікавішими виглядатимуть тепер відносини з Росією. Юлія Тимошенко, запеклий супротивник газових угод, уже оголосила про їхню ревізію. Що цікаво, Тимошенко, спочатку оголошена в розшук російською владою, потім – після голосної відставки її уряду – була гостинно прийнята в Москві, тоді як Президент Ющенко не міг допроситися візиту. Тепер гра виглядатиме ще цікавішою. Восени розпочнеться черговий етап газової війни. Газпром уже підготувався до неї, звинувативши Україну в крадіжках газу.

Під знаком запитання також майбутнє Партії регіонів Віктора Януковича. Для цього угруповання створення помаранчевої коаліції є справжнім шоком і означає перехід до тривалої опозиції. Якукович до останнього вважав, що „Наша Україна” змінить позицію й сяде з ним за переговори. Проблема в тому, що така коаліція (помаранчевої „Нашої України” та Партії регіонів) надалі не є виключеною. Велика ймовірність, що між Юлією Тимошенко та Петром Порошенком, який займеться роздачею посад, швидко виникнуть конфлікти. Проте ця коаліція є для помаранчевих останнім шансом. Наступного просто не буде.

Гжегош Садовський, Wprost Online (Польща)

Переклав з польської Микола Писарчук