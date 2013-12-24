У Франції та Великій Британії через шторм знеструмлено 350 тис будинків
19:21, 24 грудня 2013Політика
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Зливи й вітер, пориви якого досягали 145 кілометрів на годину, призвели до значних руйнувань на англійському й французькому узбережжі Ла-Маншу.
350 тис. будинків залишились без електроенергії.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, в Бретані та Нормандії, на півночі Франції, без світла залишилися майже 250 тис. будинків.
Енергетичні компанії обіцяють зробити все можливе, щоб відновити подачу струму до початку різдвяних свят, тобто до ранку середи.
Ще близько 100 тис. будинків і офісів залишилися без електрики в південних районах Англії.
По обидві сторони протоки були скасовані рейси залізничного, повітряного й поромного сполучення. В аеропорту Гатвік на південному сході Англії було припинено подачу електроенергії.
Ситуація ускладнюється тим, що 24 грудня, напередодні Різдва, є одним із найбільш напружених днів для транспортних систем обох країн.
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