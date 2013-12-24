У Франції та Великій Британії через шторм знеструмлено 350 тис будинків

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, в Бретані та Нормандії, на півночі Франції, без світла залишилися майже 250 тис. будинків.

Енергетичні компанії обіцяють зробити все можливе, щоб відновити подачу струму до початку різдвяних свят, тобто до ранку середи.

Ще близько 100 тис. будинків і офісів залишилися без електрики в південних районах Англії.

По обидві сторони протоки були скасовані рейси залізничного, повітряного й поромного сполучення. В аеропорту Гатвік на південному сході Англії було припинено подачу електроенергії.

Ситуація ускладнюється тим, що 24 грудня, напередодні Різдва, є одним із найбільш напружених днів для транспортних систем обох країн.