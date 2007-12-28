Фракції КПУ та Блоку Литвина вимагають чіткіше виписати у бюджеті ряд положень

Фракція Блоку Литвина наполягає на чіткому формулюванні у держбюджеті-2008 положення щодо мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ під час обговорення у парламенті проекту держбюджету-2008, підготовленого до другого читання.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, це необхідно зробити, оскільки Кабінет Міністрів чітко не зафіксував положення щодо продовження мораторію на продаж сільгоспземель.

Крім того, зауважив він, у держбюджеті необхідно також чіткіше сформулювати положення, що забезпечують пільги чорнобильцям.

У свою чергу, член фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що Кабінет Міністрів має виключити з тексту проекту закону про держбюджет обмеження щодо виплати допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

«Пільги цих людей ніколи ні ким не мають обмежуватися. Ми наполягаємо, щоб уряд виконав свої обов’язки», - сказала вона.

Після цього на вимогу Партії регіонів спікер оголосив перерву для узгодження позицій на півгодини.