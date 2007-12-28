Депутат від ПР називає голосування щодо бюджету фальсифікованим

Член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що закон про державний бюджет України на 2008 рік було прийнято «фальшивою кількістю голосів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, в сесійній залі було лише 197 народних депутатів із фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.

Я.СУХИЙ наголосив, що фракція Партії регіонів більше не дозволить коаліції голосувати таким чином.

Він зазначив, що депутати із коаліції намагаються “перегнути” опозицію “через коліно”. За словами Я.СУХОГО, вони забувають, що за Партією регіонів стоять виборці.