Яценюк: обрання віце-спікерів не стоїть на порядку денному

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що питання про обрання першого заступника голови та заступника голови Верховної Раді України буде вирішене на наступній сесії парламенту. Про це спікер заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на даний момент це питання не стоїть на порядку денному.

«Давайте дочекаємося наступної сесії і, скоріше за все, після цього воно буде вирішене», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він пожартував, що і сам справляється з обов’язками президії ВР.

«Ви бачите, як мені добре працювати. Я справляюся один за трьох», - додав голова парламенту.