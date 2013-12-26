Перший звільнений активіст Greenpeace залишив Росію - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує мікроблог організації в Twitter.

Поїзд покинув Санкт-Петербург о 20.25. Напередодні слідчі припинили кримінальні справи учасників справи про НП на платформі «Прирозломна».

Як повідомлялося, активісти Greenpeace спробували 18 вересня піднятися на нафтоплатформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку.

Всі 30 затриманих були арештовані. Після акції на «Прирозломна» було порушено кримінальну справу про піратство, однак потім стаття була змінена на «хуліганство». Пізніше активістів відпустили по амністії, приуроченої до 20-річчя Конституції РФ.