Журналісти Льовочкіна створять новий новинний телеканал
"Команда журналістів" глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, яка працювала на телеканалі "Інтер", планує найближчим часом запустити новинний канал.
Як передає "Телекритика", цю інформацію підтвердив директор "Національних інформаційних систем" Назім Бедіров.
Зокрема, на початку 2014 року буде запущено новинний канал, директором якого має стати Бедіров, головним редактором — Лаврентій Малазонія.
"Якщо пан Малазонія буде займатися виробництвом новин, то пан Бедіров — розвитком каналу загалом. З каналом також співпрацюватиме Ігор Шувалов", — йдеться у повідомленні.
Наразі вже визначено бюджет каналу. Фінансуватиметься він в рамках медіагрупи "Інтер".
Нагадаємо, керувати компанією "Національні інформаційні системи", яка виробляє програми "Новини", "Подробиці" і "Подробиці тижня", замість Бедірова буде Антон Нікітін, який наразі виконує обов'язки головного редактора і члена правління телеканалу "Інтер".