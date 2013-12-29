При вибуху у Волгограді загинула дитина, 9-річна дівчинка - у важкому стані

Одна дитина, за попередніми даними, загинула під час вибуху на залізничному вокзалі у Волгограді, повідомив уповноважений при президенті РФ з прав дитини Павло Астахов в неділю.

"За попередніми даними, в результаті вибуху загинули не менше 13 осіб, у тому числі одна дитина, серед поранених є діти, госпіталізовані 27 осіб, у тому числі одна дитина у важкому стані, дев'ятирічна дівчинка", - йдеться в повідомленні на сайті Астахова, повідомляє РИА Новости.

Вибух на залізничному вокзалі у Волгограді стався в 12.45 мск в неділю. За даними НАК, відбулося спрацьовування невстановленого вибухового пристрою. Ймовірно, вибух здійснила терористка-смертниця. За даними СК РФ, в результаті вибуху на вокзалі у Волгограді загинули не менше 13 осіб, госпіталізовано 27 осіб. Губернатор регіону повідомляв про 15 загиблих. З 1 по 3 січня в регіоні буде оголошений траур.