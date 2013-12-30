ЗМІ назвали імена постраждалих у другому теракті (список)

Став відомий попередній список постраждалих під час вибуху в тролейбусі, що прогримів ранком понеділка, 30 грудня.

Всі вони доставлені в лікарню № 25 . Невідома - вісім місяців, політравма, переведена в 7 -у лікарню. Тацкій Вадим Геннадійович. Солодовникова Валентина Борисівна. Бурмістрова Валентина Олексіївна. Помехіна Ольга Никодимовна . Цібізов Сергій Юрійович. Жильцова Алла Володимирівна. Колбасин Олексій Олександрович. Хрущатов Петро Юрійович. Попова Ольга Петрівна. Паршин Андрій Вікторович. Лобадіна Алеся . Сайкина Ірина Вікторівна. Одірейко Тетяна В'ячеславівна. Фадєєва Тамара Степанівна. Пушкевіч Євген. Кашурін Микола Іванович. За матеріалами: v1.ru

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