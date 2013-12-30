ЗМІ назвали імена постраждалих у другому теракті (список)

08:57, 30 грудня 2013
Політика
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Став відомий попередній список постраждалих під час вибуху в тролейбусі, що прогримів ранком понеділка, 30 грудня. 

Всі вони доставлені в лікарню № 25 .

Невідома - вісім місяців, політравма, переведена в 7 -у лікарню.

Тацкій Вадим Геннадійович.

Солодовникова Валентина Борисівна.

Бурмістрова Валентина Олексіївна.

Помехіна Ольга Никодимовна .

Цібізов Сергій Юрійович.

Жильцова Алла Володимирівна.

Колбасин Олексій Олександрович.

Хрущатов Петро Юрійович.

Попова Ольга Петрівна.

Паршин Андрій Вікторович.

Лобадіна Алеся .

Сайкина Ірина Вікторівна.

Одірейко Тетяна В'ячеславівна.

Фадєєва Тамара Степанівна.

Пушкевіч Євген.

Кашурін Микола Іванович.

За матеріалами: v1.ru

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