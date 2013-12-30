ЗМІ назвали імена постраждалих у другому теракті (список)
08:57, 30 грудня 2013Політика
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Став відомий попередній список постраждалих під час вибуху в тролейбусі, що прогримів ранком понеділка, 30 грудня.
Всі вони доставлені в лікарню № 25 .
Невідома - вісім місяців, політравма, переведена в 7 -у лікарню.
Тацкій Вадим Геннадійович.
Солодовникова Валентина Борисівна.
Бурмістрова Валентина Олексіївна.
Помехіна Ольга Никодимовна .
Цібізов Сергій Юрійович.
Жильцова Алла Володимирівна.
Колбасин Олексій Олександрович.
Хрущатов Петро Юрійович.
Попова Ольга Петрівна.
Паршин Андрій Вікторович.
Лобадіна Алеся .
Сайкина Ірина Вікторівна.
Одірейко Тетяна В'ячеславівна.
Фадєєва Тамара Степанівна.
Пушкевіч Євген.
Кашурін Микола Іванович.
За матеріалами: v1.ru
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