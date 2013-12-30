Соцопитування R&B: Якби вибори проводилися зараз, за Януковича проголосували б 25%

Про це говорять дані компанії Research & Branding Group, яка провела дослідження громадської думки жителів України щодо їх оцінки поточної ситуації в країні. Якби вибори глави держави проводилися зараз, то перемогу на них здобув би нинішній Президент Віктор Янукович. За нього віддали б свої голоси 25% громадян.

Друге місце посів би лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, якого підтримують 14% виборців. При цьому Юлія Тимошенко і Петро Порошенко можуть розраховувати на підтримку всього лише 8%, Арсеній Яценюк - 5% громадян. Замикають рейтинг лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок та керівник КПУ Петро Симоненко - за них готові проголосувати по 4% виборців.

Варто також відзначити, що, за даними соцопитування, близько половини українців (47%) в цілому позитивно оцінюють московські домовленості Віктора Януковича про зниження ціни на газ і надання Росією кредиту Україні. При цьому протилежної точки зору дотримується меньше число громадян - всього 27% опитаних.

Як відзначають в компанії Research & Branding Group, збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України, АР Крим, містах Київ і Севастополь.