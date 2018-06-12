Українські реалії мовою жестів Президента

Українські реалії мовою жестів Президента

16:52, 29 грудня 2007
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27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера...

27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера...

Ми раціоналізуємо роботу уряду...
Стосунки (з Тимошенко), що є сьогодні - я про них мріяв багато років і це я буду підтримувати, бо це та робота, яка потрібна Україні...
Відповідні домовленості з Росією переглянуті не з вини української сторони...
Україна - це європейська країна. Ми будемо в Європі...
Запитання до Президента: ”Чи думаєте про наступну президентську кампанію?”

Ми говоримо українською мовою, про українську історію, хочемо пізнати українську культуру...

 

Лютий - останній місяць, коли Україна не в СОТ...

Село - це колиска нацыональної традиції...

Земля - найбільше багатство людини в селі...

Запитання Президенту: ”Що Ви будете обговорюввати з Путіним?”

Авторитарний режим - загрозаукраїнській нації...
Крок за кроком, через консультації вирішуються кадрові питання...

 

Шахтарю треба віддати все, чого варта його праця...

У Білорусі ціна за газ 139 доларів...

Богатирьова – одна людина з певного ряду осіб...

Дмитро Стаховський, Оксана Охрімчук

 

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