Українські реалії мовою жестів Президента

27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера...
27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера...
Ми раціоналізуємо роботу уряду...
Стосунки (з Тимошенко), що є сьогодні - я про них мріяв багато років і це я буду підтримувати, бо це та робота, яка потрібна Україні...
Відповідні домовленості з Росією переглянуті не з вини української сторони...
Колесников багато робить, щоб діалог між владою і опозицією був конструктивним...
Україна - це європейська країна. Ми будемо в Європі...
Запитання до Президента: ”Чи думаєте про наступну президентську кампанію?”
Ми говоримо українською мовою, про українську історію, хочемо пізнати українську культуру...
Лютий - останній місяць, коли Україна не в СОТ...
Село - це колиска національної традиції...
Земля - найбільше багатство людини в селі...
Запитання Президенту: ”Що Ви будете обговорювати з Путіним?”
Авторитарний режим - загроза українській нації...
Крок за кроком, через консультації вирішуються кадрові питання...
Шахтарю треба віддати все, чого варта його праця...
У Білорусі ціна за газ 139 доларів...
Богатирьова – одна людина з певного ряду осіб...
Дмитро Стаховський, Оксана Охрімчук
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