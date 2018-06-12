Українські реалії мовою жестів Президента

27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера...

27 грудня Президент Віктор Ющенко дав прес-конференцію, на якій висловив своє бачення нинішніх тенденцій розвитку України. Наш фотокореспондент уважно стежив за жестикуляцією Президента. Ось що зафіксувала фотокамера... Дмитро Стаховський, Оксана Охрімчук

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