Донецький євромайдан - Януковичу: Дякуємо, що об'єднали країну
Активісти Євромайдану в Донецьку записали звернення до президента Віктора Януковича.
Журналісти сайту NGO.donetsk.ua записали звернення активістів на відео, передають Новости Донбасса.
"У 2013 році ви показали нам, нашому народу своє справжнє обличчя ... Ми зрозуміли, хто для вас народ і як ви його заохочуєте за те, що він обрав вас. Ми вдячні 2013 року за те, що він явив настільки важливу подію в історії України і для людей, як Євромайдан. Ми патріоти і пишаємося цим. Дякуємо вам, що об'єднали всю країну єдиною ідеєю ... нехай проти вас, але всіх", - йдеться у зверненні.
Активісти висловили побажання "жити в цивілізованій країні, щоб у навчальних закладах вчили, а не займалися поборами. Щоб в лікарнях лікували людей, а не проводили псевдореформи. Щоб пенсіонери отримували таку пенсію, щоб могли оплатити комунальні послуги і поїхати на відпочинок. Щоб міліція не забруднювала свої руки кров'ю. Щоб прем'єр не був смішним і жалюгідним, коли ображає мову Франка".
"Віктор Федорович, ми хочемо побажати, щоб вся Україна, всі громадяни, стоячи і з оплесками зустріли ваше героїчне рішення - вихід у відставку" , - зазначили активісти.