На Львівщині невідомі зруйнували постамент на місці поховання радянських воїнів

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У місті Глиняни Золочівського району у ніч на 6 січня невідомі зруйнували надмогильну споруду, встановлену на місці поховання воїнів. На постаменті, де розміщено дві фігури радянських солдат, зруйновано голову однієї з фігур, в іншої фігури відсутні голова та одна рука, частково пошкоджена друга рука.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Споруда перебуває на балансі Глинянської міської ради, пам’яткою архітектури не є, була встановлена, орієнтовно, у 1953 році.