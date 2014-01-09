На Олімпіаді в Сочі 45 спортсменів України змагатимуться в 11-ти видах спорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

«Наші спортсмени виступлять у 11-ти з 15-ти видів спорту. На сьогоднішній день остаточну цифру ще не підбито, але, за попередніми даними, число спортсменів від нашої країни буде 45... Остаточна цифра буде до кінця місяця», - сказав Сафіуллін.

Він повідомив, що в змаганнях із біатлону візьмуть участь 11 українських спортсменів, 8 лижників, по 6 спортсменів - фристайл і санний спорт, фігурне катання й сноубординг - по 4.

Українці не братимуть участі в змаганнях із хокею, кьорлінгу, швидкісного бігу й скелетону.

Також Сафіуллін зазначив, що Україна очікує на хороші результати від українських спортсменів у біатлоні (жінки) й фристайлі.

«Це види спорту, в яких ми сподіваємося на якісь медалі... В усіх інших видах спорту у нас, на жаль, надій дуже мало», - сказав Сафіуллін.

При цьому міністр зазначив, що українські спортсмени за золоту медаль на Олімпійських іграх отримають по 125 тисяч доларів, за срібну - 80, за бронзову - 55 тисяч доларів.