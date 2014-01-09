Проти Дзиндзі почали кримінальне провадження за плювок у даішника - адвокат

Про це повідомляє LB.ua.

Згідно з повідомленням, Дзиндзя вже місяць перебуває в СІЗО - його звинувачують в участі в штурмі Банкової 1 грудня.

"Нам стало відомо, що відкрито ще одне кримінальне провадження. Пам'ятаєте, був плювок у даішника на початку 2013 року? Є відео, на якому видно, що Андрій плює, а даішник валить його на землю й б'є. Але кримінальне провадження відкрили за статтею 345, ч. 2, - нанесення легких тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів, який перебуває при виконанні обов'язків", повідомила адвокат журналіста Аліса Смалій.

За словами Смалій, у справі про штурм Адміністрації Президента ніякі слідчі дії не проводяться, але й до суду його передавати поки не збираються.

Як повідомляв УНІАН, журналіста Дзиндзю затримали за участь у зіткненнях на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента України 1 грудня 2013 року.

9 грудня в обід затримали адвоката Дзиндзі – Віктора Смалія, який прибув до прокуратури з одним із активістів, якого побили 30 листопада на Майдані, й звідти вже не вийшов. 11 грудня Дніпровський районний суд Києва обрав для Смалія запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Прокуратура звинувачує Смалія в тому, що він нібито скоїв замах на життя судді, який 6 грудня “відправив” до СІЗО журналіста Дзиндзю.