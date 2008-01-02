Вкладники Ощадбанку грошима отримають небагато – Тимошенко назвала суму

Кожен власник знеціненого внеску в Ощадбанку отримає до 1000 гривень готівкою. Також уряд Юлії Тимошенко надасть право розраховуватися за товари та послуги грошима з ощадних книжок. Про це прем’єр-міністр заявила у своєму новорічному привітанні, повідомляє сайт БЮТ.

“Після звірки сум заборгованості з Ощадбанком, кожен кому банк заборгував, отримає до однієї тисячі гривень готівкою, живими грошима, в залежності від розміру вкладу. В найближчий час власникам знецінених заощаджень ми дамо право розраховуватись за товари, житлово-комунальні та інші послуги з ощадних книжок”. Тимошенко не уточнила, коли саме закінчиться звірка сум заборгованості, натомість ствердила, що “у 2008 році ми зробимо справжню революцію в цій сфері. Без інфляції, знецінення та інших негативних процесів”.

“Тисячу разів мені говорили, що цю програму виконати абсолютно неможливо. Говорили, що процес повернення заощаджень треба розтягнути на п`ятдесят років, а суму виплат зменшити в п`ять разів, - додала Тимошенко. - Це не наші підходи. І я Вас сьогодні запевняю – цю програму виконати можливо. І ми її виконаємо. Хто не хоче робити – шукає причину, хто хоче робити – шукає спосіб”.

Нагадаємо, що 26 грудня під час розширеного засідання Кабінету міністрів Тимошенко заявила, що кожному громадянину, за яким визнають право на повернення знецінених заощаджень, буде пропонуватися не забирати ці гроші, а залишити їх на депозиті “під суттєву процентну ставку”.