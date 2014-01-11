Завтра в Україні очікується похолодання й дощі з мокрим снігом

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 12 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень на більшій частині території країни дощ, на заході та півночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму до 6° тепла; вдень 0-5° тепла, в південній частині 4-9°.

У Київській області завтра вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столиці вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.