Три лідери баскетбольної Суперліги виграли матчі туру регулярного чемпіонату

Як повідомляє кореспондент УНІАН , одесити і кияни виграли на своєму майданчику, а южненці - в гостях. «Хімік» не залишив жодних шансів в Дніпропетровську місцевому «Дніпру» , розгромивши опонента з рахунком 92:66 .

У свою чергу «Одеса» , провела вкрай напружений матч проти МБК «Миколаїв», який завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 79:78 . Що стосується київських «будівельників» , то їх перевага над «Дніпро- Азот» з Дніпродзержинська виявився вельми переконливим, але не розгромним - 92:82 .

У ще одному матчі сьогоднішнього дня , який також відбувся в Києві , БК «Київ» поступився запорізькому «Ферро» з рахунком 78:85 . Таким чином, «Хімік» став одноосібним лідером, завдяки тому, що БК «Донецьк» свій матч сьогодні не проводив. Співвідношення перемог і поразок клубу з Південного становить 12 / 2 , «Донецька» - 11 / 2 , «Одеси» і «Будівельника» - 10 /5.

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