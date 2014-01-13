В Одесі суд виніс вирок 8 учасникам угрупування, які викрадали іноземців з метою викупу

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, набув чинності вирок суду у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури за матеріалами Служби безпеки України стосовно восьми учасників організованого злочинного угруповання, які викрадали іноземних громадян з метою отримання викупу.

Керівником ОЗУ був 43-річний громадянин Китаю, який проживав у Києві і мав дозвіл на тимчасове проживання в Україні. До складу групи також входили жителі Київської області.

«У вересні 2009 року черговою жертвою зловмисники обрали громадянина Китаю, 1973 року народження, підприємця промтоварного ринку «7 км», який жив в Одесі. Після ретельної підготовки до злочину вони захопили заручника і доставили його у заздалегідь орендований ними приватний будинок на околиці Одеси. Організатор викрадання особисто прибув з Києва для проведення переговорів з родичами заручника щодо виплати викупу в 250 тис. дол.», - повідомили у прес-службі.

В результаті спецоперації співробітники СБУ затримали п'ятьох членів організованого угруповання у той момент, коли їхній лідер розмовляв по телефону з родиною заручника в Китаї, вимагаючи гроші. Заручника правоохоронці знайшли під столом в одній з кімнат будинку, прикутим до металевого ліжка.Очі і вуха потерпілого були заклеєні скотчем, на тілі і обличчі - численні синці.

Під час досудового слідства було встановлено і доведено три факти захоплення заручників (громадян Китаю) в Одесі протягом 2008-2009 років. З'ясовано, що зловмисники готувалися до чергового викрадання іншого іноземця в Києві. Загальна сума, які вони одержали як викуп за звільнення заручників, становила понад 800 тис. дол. Пізніше правоохоронці встановили і затримали ще трьох їхніх спільників, причетних до викрадання людей.

Вироком суду вісім зловмисників визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації ), ч.1 ст.14 (приготування до злочину), ч.3 ст.28 (скоєння злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст.127 (катування), ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадання людини), ч.2 і 3 ст.147 (захоплення заручників), ч. 3 ст.185 (крадіжка), ч.5 ст.186 (грабіж), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст.353 (самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця), ч.2 і 3 ст.358 (підробка документів, печатки, штампів і бланків, а також збут або використання підроблених документів, печатки, штампів) Кримінального кодексу України. Організатору угруповання, громадянину Китаю, призначене максимальне покарання - 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільники засуджені до різних термінів ув'язнення від десяти до чотирьох з половиною року з конфіскацією майна.