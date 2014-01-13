Депутата Дерев`янка викликають на допит у справі про спробу захоплення ”Українського дому”

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, відповідне запрошення на ім`я Дерев`янка було направлене до Апарату Верховної Ради 10 січня 2013 року.

Як зазначається в документі, в рамках досудового розслідування Дерев`янка хочуть допитати як свідка подій, що мали місце 1 грудня 2013 року біля ДП ”Український дім” за адресою Хрещатик, 2.

«Як відомо, група молодиків 1 грудня 2013 року намагалася потрапити всередину ”Українського дому”, де в той час знаходилися підрозділи ”Беркуту”. Після тривалих переговорів за участі народних депутатів, в тому числі і Юрія Дерев`янка, сутичок між демонстрантами і правоохоронцями вдалося уникнути. Водночас, в прес-службі МВС Києва заявили, що ”група людей хотіла захопити будівлю ”Українського дому”, але міліція запобігла цим незаконним діям», - зазначають в прес-службі.

В запрошенні на ім`я Дерев`янка, в якому його просять прибути на допит, зазначається, що у провадженні слідчого відділення міліції Шевченківського районного управління перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення.

Кримінальне впровадження відкрите за статтею 194 частини 1 КК ”Умисне знищення або пошкодження майна”, за статтею 15 частини 3 КК ”Замах на злочин” і за статтею 341 частини 3 Кримінального кодексу ”Захоплення державних або громадських будівель чи споруд”.