Екс-прем`єр Росії: США і ЄС прагнуть повалити законно обрану владу в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив екс-прем`єр-міністр Росії, президент ”Меркурій-клубу” Євген Примаков на засіданні клубу в Москві.

”Наша оцінка того, що відбувається в Україні, - організована і безпрецедентно підтримувана США і їх європейськими союзниками акція, направлена на повалення режиму, який, незважаючи на цілу низку помилок, законно представляє владу в Україні”, - сказав Примаков.

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За його словами, зниження на третину ціни на російський раз для України, придбання українських цінних паперів на 15 млрд дол., а також розвиток коопераційних зв`язків у промисловості, особливо в літакобудуванні і космічній промисловості, є дуже правильним відходом від слів ”або Україна вибирає статус асоційованого члена в ЄС, або вступає до Митного союзу”.

”Таких категоричних ”або - або” не повинно бути у відносинах між Росією і Україною”, - вважає Примаков, який очолював уряд РФ у 1998-1999 роках.

Він додав, що це і було продемонстровано під час переговорів 17 грудня президентів України і Росії.