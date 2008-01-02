Бютівці з регіоналами захистять Україну від ризиків СОТ

У парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України з метою зниження ризиків, що можуть виникнути внаслідок вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, авторами законопроекту є народні депутати Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ), Іван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Катерина ВАЩУК (Блок Литвина), Ярослав СУХИЙ та Віктор СЛАУТА (Партія регіонів).

Проект запропонованого закону вносить зміни до законів України „Про податок на додану вартість” та „Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він спрямований на збільшення конкурентоспроможності сільського господарства та автомобільної промисловості України напередодні вступу України до СОТ.

Зокрема, основними цілями та завданнями прийняття закону є збільшення рівня зайнятості українських громадян у зазначених сегментах економіки та підвищення якості їх життя.

Також автори законопроекту зазначають, що його реалізація не потребує додаткових бюджетних витрат, натомість прийняття закону дозволить адаптувати визначені галузі до викликів глобальної економіки та зберегти (збільшити) кількість робочих місць.