З Південної Кореї запустили у бік КНДР кулі з пропагандою і матеріалами Вікіпедії

Близько 30 активістів зібралися в прикордонному місті Пхаджу і запустили 10 великих повітряних куль, до яких було прикріплено 200 тисяч листівок, тисяча доларів США купюрами по долару і 500 DVD-дисків, на яких було записане життя в Південній Кореї. Крім того, як передає РІА "Новости" з посиланням на AFP, до куль прикріпили USB-носії з енциклопедією Wikipedia корейською мовою, а також портативні радіоприймачі.

Метою акції було висловити протест ізольованості Північної Кореї від решти світу, а також виступити проти того, що влада блокує процес возз'єднання корейських сімей, розділених війнами.

"Ми посилаємо листівки на північ, щоб засудити дії Кім Чен Ина, спрямовані проти людяності, коли він ящиками вивозить гроші з індустріального комплексу Кесон і при цьому блокує возз'єднання 20 мільйонів розділених родичів. Ми закликаємо Північ відновити процес возз'єднання сімей", - заявив один з активістів, який втік з КНДР.

Влада КНДР заявила, що подібні акції є відкритою провокацією і пригрозили обстрілом території. В уряді Південної Кореї відхрестилися від заходів активістів, заявивши, що не мають до цього ніякого відношення.

Зауважимо, що звичайні громадяни Північної Кореї можуть побачити статті Wikipedia, мабуть, тільки на флешках з Південної Кореї (хоча є сумніви, що їм доступні комп'ютери), адже комуністичний режим країни суворо забороняє їм користуватися інтернетом, пропонуючи їм місцеву, відокремлену від зовнішнього світу мережу . Правда, незважаючи всю антизахідну пропаганду, правляча верхівка країни, мабуть, не дотрмується своїх же принципів - доступ до Всесвітньої павутини у політичної еліти є.

Після аналізу результатів моніторингу скачувань з Всесвітньої мережі минулого року з'ясувалося, що високопоставлені чиновники Північної Кореї люблять дивитися порнофільми й американські серіали.