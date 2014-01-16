Журналісти вимагають від Януковича ветувати "закон Колесніченка-Олійника"

Про це повідомляє Українська правда.

Відповідне звернення уже підписали Незалежна медіа-профспілка, Національна спілка журналістів та Комісія з журналістської етики.

Як йдеться в заяві, "зазначеним законом де-факто запроваджується цензура".

Зокрема, закон Колесніченка-Олійника передбачає кримінальну відповідальність за наклеп та за "екстремістську" діяльність у найширшому розумінні цього слова, за збирання інформації про працівників правоохоронних органів.

Це "дозволить правоохоронцям залякувати і репресувати "незручних" журналістів та блогерів", - йдеться у заяві.

Також закон зобов’язує провайдерів за вказівкою державного органу відключати "екстремістські" сайти та новинні блоги, не зареєстровані як інформаційні агенції.

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Медійників обурило, що закон був прийнятий "з суттєвими порушеннями регламенту і без консультацій з громадськістю, журналістами та власниками ЗМІ", хоча регуляторні норми цього акту суттєво вплинуть на інформаційний простір в Україні.

"Ми бачимо, що цим законом журналістів де-факто підпорядковують правоохоронним органам під загрозою кримінального переслідування. Така державна політика запровадження цензури неминуче призведе до викривлення подання інформаційної картини", - йдеться у зверненні.

"Цим законом фактично ліквідуються конституційні гарантії свободи слова, передбачені статтею 34 Конституції України", - запевняють медійники.

Журналісти заявили, що "у разі, якщо Віктор Янукович не ветує цей закон, персонально він нестиме відповідальність за репресії проти журналістів, які будуть здійснюватися на підставі цього закону".

Нагадаємо, ухвалений сьогодні ВР Закон «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» направлено на підпис Президенту України Віктору Януковичу.