У ПР пояснили, чому прийняли закон про кримінальну відповідальність за екстремізм

Про це, як повідомляє прес-служба Партії Регіонів, заявив регіонал Олег Царьов, коментуючи положення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальні закони про додаткові заходи захисту безпеки громадян».

Політик звернув увагу на те, що «кримінальна відповідальність за здійснення екстремістської діяльності, що виявляється в різних формах, існує в усіх європейських країнах».

Він також зазначив, що актуальність та необхідність боротьби з екстремізмом підкреслює Парламентська асамблея Ради Європи.

«Зокрема, в резолюції № 1344 «Про загрозу для демократії з боку екстремістських партій і рухів в Європі» ПАРЄ закликала держави - члени Ради Європи передбачити у своєму законодавстві можливість обмежень свободи висловлювань, зібрань і асоціацій з метою боротьби з екстремізмом, а також ввести дієві покарання, які виконували б роль стримуючого фактора, зокрема, за публічні заклики до насильства, расової дискримінації та нетерпимості. Крім того, ПАРЄ рекомендує прийняти законодавство з метою впровадження адміністративних процедур, що перешкоджають поширенню екстремістської ідеології за допомогою нових інформаційних технологій», - нагадав Олег Царьов.