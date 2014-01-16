Глава МЗС Польщі назвав зловісним голосування у Верховній Раді

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав зловісними сьогоднішні події у Верховній Раді України.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Зловісні події в українському парламенті сьогодні. Чи Україна вирішила вибрати іншу дорогу, ніж до Європи та до європейських цінностей?", - зазначив він.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Катажина Пелчинська-Наленч також прокоментувала сьогоднішнє голосування в українському парламенті.

"Спосіб ухвалення законопроектів у Верховній Раді з порушенням процедур викликає глибоке занепокоєння та підриває вірогідність української демократії", - написала вона у своєму Twitter.

Довідка УНІАН. Опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Голоси «за» оголошував голова Лічильної комісії, депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Він буквально за кілька секунд після голосування називав кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Пізніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що всі депутати, які голосували підняттям рук, підтвердять свої голоси персональними підписами.

Він наголосив, що підтвердження підписами буде зроблено для того, щоб не виникало жодних питань про недостатню кількість голосів для ухвалення рішень.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.