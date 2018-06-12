Парламент переносить Україну в сталінські часи

Вже зранку, як і очікувалося, трибуну та президію парламенту зайняла опозиція. З'ясувалося, що заблоковані в свої кабінетах і голова Верховної Ради Володимир Рибак, і його перший заступник, який обирався до парламенту по списку Компартії, Ігор Калєтнік. Чому не перепала така честь і заступнику Руслану Кошулинському? Не було потреби, адже «свободівець» не брався «протягувати» рішення, необхідні більшості.

Калєтніка «охороняли» народні депутати з фракції «УДАР», але, поки вони думали, що його блокують, Калєтнік потай пробрався в сесійну залу і з ентузіазмом взявся за ведення засідання, оскільки голова ВР був відсутній. Лідер «УДАРу» Віталій Кличко згодом конфуз своєї фракції з невдалим блокуванням пояснив так: «Віце-спікер, пан Калєтнік був заблокований у своєму кабінеті. Не знаємо, яким чином — через вікно чи городами – він тихенько втік і обманним шляхом почали проводити засідання ВР».

Можна було б моралізувати щодо доцільності та перспективності блокування керівників парламенту в кабінетах. Та слідчі управління Головного управління МВС у місті Києві, кинувши всі нагальні справи, відкрили кримінальне провадження «за фактами вчинення деякими особами хуліганських дій по відношенню до голови Верховної Ради Володимира Рибака та його першого заступника Ігоря Калєтніка».

Також повідомляють, що відкрито кримінальне провадження і за фактом вчинення хуліганських дій деякими особами, внаслідок чого були заподіяні тілесні ушкодження народному депутату Володимиру Малишеву (за інформацією представників опозиції, Малишеву випадково дісталось від свої же – регіоналів). До речі, фракція «Батьківщина» заявила, що народного депутата Степана Кубіва під час ранкового засідання Верховної Ради вдарив в обличчя один з депутатів від Партії регіонів, і в Кубіва – розсічена губа. В міліції вирішили, що губа Кубіва не вартує уваги. Інша справа – Малишев…

Калєтнік після голосування за бюджет за допомогою системи «Рада» вирішив, що, оскільки в деяких депутатів з більшості опозиціонери вилучили картки, то голосування проводитиметься шляхом підняття рук. Він має право таку пропозицію вносити, але за це мав проголосувати парламент – картками… Такого голосування не було, отже, навіть в цьому контексті можна говорити про те, що всі голосування шляхом підняття рук є нелегітимними.

Голова лічильної комісії парламенту Володимир Олійник потішав зал і журналістів, коли через кілька секунд після голосування називав цифру «за»: щоразу – в 235 голосів. Лише пізніше лідер фракції Партії регіонів пояснив, що це складені голоси його фракції – 202 голоси плюс голос Миколи Круглова, який поки що позафракційний, але написав заяву про входження у фракцію, та 32 голоси комуністів, які, ще вчора скритикувавши уряд за складну економічну ситуацію, сьогодні все підтримували в єдиному пориві – мабуть, за два внесені ними закони, які спрямовані проти руйнівників пам'ятників та тих, хто «заперечує злочини фашистів», підтримані регіоналами. Цими надважливими, революційними законами за «осквернення та руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців» передбачена кара у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, «публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співпрацював з фашистськими окупантами, а також пропаганду неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів та їхніх прибічників», – за законом КПУ тепер, якщо президент його підпише, каратиметься штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8500 до 17 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Але все це – ще порівняно лірика, бо, хоча б побіжно проглядаючи рішення, ухвалені сьогодні в парламенті, хочеться подякувати Партії регіонів та комуністам, що дозволили хоча б дихати повітрям. 1937 рік «відпочиває».

Зокрема, репресіями у кращих традиціях сталінських часів тхне від закону «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», авторами якого є регіонали Володимир Олійник та Вадим Колесніченко. Відповідно до закону, п'ять років ув'язнення можна отримати за блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади і об'єднань громадян. А за участь у масових акціях «у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування» буде накладатися штраф чи адмінарешт. Штраф – від 2550 до 4250 гривень.

У разі, якщо в автоколоні на дорозі буде більше, ніж 5 авто без узгодження з МВС, то водіїв машин, що «скупчилися», інспектори ДАІ повинні будуть карати штрафом від 680 до 850 гривень або позбавленням водійських прав на 1-2 роки! Ще й – з вилученням транспортного засобу!

За незаконне збирання, зберігання чи поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім’ї, а також образу чи вчинення тиску на суддю тепер можна отримати штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів, чи два роки в'язниці. Максимальна санкція за аналогічні дії щодо працівника правоохоронного органу та його родичів і сім'ї – арешт до шести місяців.

Також Олійник з партнером передбачили у своєму законі відповідальність за наклеп, який поширюють в Інтернеті. За це можна заплатити штраф від 850 до 5100 грн. або бути покараним громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року. Тож, тепер всі, як комуністичні часи – переходимо на кухні для розмов, бо під цю статтю може потрапити будь-який коментар, в тому числі, в соціальних мережах.

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко заявив, що якщо президент Віктор Янукович підпише цей закон, то «це означатиме, що Україна стає державою, де офіційно заборонена свобода слова» і «потрапляє до числа країн з тоталітарним політичним режимом». Томенко звернувся до журналістів та власників медіа з пропозицією задіяти та підтримати всі можливі інформаційні та громадські заходи, щоби не допустити підписання Президентом цих законодавчих ініціатив.

Рада не забула зробити новорічний сюрприз і для депутатів, до речі, як опозиційних, так і з парламентської більшості (щоправда, у випадку, якщо їхні думки будуть розходитися з лінією Партії регіонів). Сьогодні змінено процедуру надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання або арешт народного депутата. Ситуація з цим законопроектом була майже детективна. Його текст не вдавалося вчора роздобути журналістам. Автор законопроекту – невтомний законотворець Володимир Олійник із Партії регіонів – який, зазвичай, любить спілкуватися з журналістами на будь-які теми, і доступний для коментарів в телефонному режимі, - раптом зник, його ніде не було видно, не чути, і на телефонні дзвінки він не відповідав.

Пізно ввечері Регламентний комітет парламенту в терміновому порядку розглянув даний законопроект. Опозиція на знак протесту залишила засідання комітету, але комітет, в якому більшість провладна, все одно запропонував парламенту його розглянути. І закон було прийнято. Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов одразу ж похвалився: «зроблено перший крок» у напрямі зняття депутатської недоторканності. При цьому нагадав, що раніше генеральний прокурор України мав подати подання до парламенту на зняття з депутата недоторканності, і «це подання проходило розгляд у Регламентному комітеті ВР, потім потрібно було включати його до порядку денного Верховної Ради, і лише після цього Верховна Рада могла ухвалити відповідне рішення». Нині ж ухваленим законом передбачено, що генпрокурор подає подання до парламенту, і воно без включення до порядку денного роботи ВР має бути поставлене на розгляд депутатів для прийняття рішення. 235 народних депутатів, які нібито проголосували за даний закон, ймовірно, камікадзе, бо приклад Маркова (регіонала, якого швидко позбавили недоторканості та запроторили в СІЗО) їх нічому не навчив. В часи сталінізму також багато хто думав, що машина репресій не покотиться на «своїх», але, нагадаю, вона прогуркотіла по долях мільйонів людей.

Єфремов сьогодні пообіцяв журналістам, що «ручне» голосування по ухвалених законопроектах буде підтверджено підписами депутатів. На прохання журналістів показати ці підписи, відповідь була передбачуваною – звертатися до Секретаріату Верховної Ради України.

Прийняті нині Верховною Радою закони набудуть чинності тільки після підпису президента України. Спікер ВР Рибак уже спрямував ряд законів, ухвалених сьогодні, на підпис Януковичу, хоча опозиція внесла проекти рішень щодо заборони підписування їх головою Верховної Ради. Теоретично, ці, опозиційні, проекти рішень спочатку мали б бути проголосовані, і лише після їх відхилення, можна було спрямовувати шедеври української законотворчості на підпис главі держави. Одначе, життя є життя…

Наразі можна обговорювати лише ймовірність ветування нині ухвалених законів Януковичем. Одначе, тут варто врахувати, що всі вони, якщо будуть підписані, свідчать про намір силового розгону Євромайдану та жорсткого придушення анти владних акцій протесту. Фактично, проголосовані сьогодні закони закладають нормативну базу для арештів протестувальників і запроторення до в’язниць усіх «незгодних», переслідування опозиціонерів.

Міжнародна спільнота вже заявила свою стурбованість законодавчою діяльністю Верховної Ради України 16 січня 2014 року. Але, чи це справді українську владу турбує? Он, поруч, ні Росія, ні Білорусь європейською або американською «стурбованістю» не тривожаться. То, може, наше «світле» майбутнє – поруч з ними?..

Надія Пришляк