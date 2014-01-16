Комісар Ради Європи закликає Януковича ветувати поправки, що обмежують права людини
21:51, 16 січня 2014Політика
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Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжніекс закликає Президента України Віктора Януковича ветувати поправки, які обмежують права людини.
Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.
«Стурбований поправками в Україні, які обмежують права людини, в тому числі на свободу висловлювань, зібрань/об'єднань. Я закликаю президента ветувати їх», - повідомив Муйжніекс.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.
Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.
Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.
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