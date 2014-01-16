Комісар Ради Європи закликає Януковича ветувати поправки, що обмежують права людини

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.

«Стурбований поправками в Україні, які обмежують права людини, в тому числі на свободу висловлювань, зібрань/об'єднань. Я закликаю президента ветувати їх», - повідомив Муйжніекс.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.