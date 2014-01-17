Суд відмовився повернути "Батьківщині" вилучене під час обшуку в офісі майно

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», текст ухвали зачитала слідчий суддя Катерина Москаленко.

В ході виступу представник партії "Батьківщина" Микола Павленко наполягав на задоволенні клопотання про повернення вилученого майна. За його словами, під час обшуку слідчі та "люди в чорному" вилучили навіть вогнегасники та багато інших речей, які не мали жодного стосунку до постанови на обшук.

Адвокати "Батьківщини" також просили суддю додати до матеріалів справи відео захоплення офісу та вилучення серверів.

Суддя відмовилася це зробити і навіть не захотіла переглянути відео.

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У задоволенні позову було відмовлено. На сьогоднішньому засіданні Москаленко зачитала лише результативну частину рішення суду. Повний текст ухвали буде оголошено 22 січня об 11.30.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2013 року озброєні автоматами бійці спецпідрозділу «Беркут» захопили офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.

Разом з тим, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України пояснили, що обшук в офісі «Батьківщини» проводився за санкцією суду.

У міліції зазначили, що до МВС надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тис. грн. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.