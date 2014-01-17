Американська тенісистка Уїльямс встановила рекорд з перемог на Australian Open
14:20, 17 січня 2014Політика
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Тенісистка Серена Уїльямс (США) одержала 61-шу перемогу за всі роки участі у Відкритому чемпіонаті Австралії, встановивши тим самим рекорд змагань.
Тенісистка Уїльямс встановила рекорд з перемог на Australian Open
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Рекордну перемогу Уїльямс одержала у матчі 1/16 фіналу нинішнього турніру, перемігши Даніелу Хантухову зі Словаччини з рахунком 6:3, 6:3.
Раніше рекорд за числом перемог (60) належав австралійці Маргарет Корт, але на Відкритому чемпіонаті Австралії-2014 Уїльямс спочатку наздогнала її, а потім випередила.
Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходить з 13 по 26 січня. Єдиною з п'яти представників України, хто виступав в одиночній сітці, як у чоловічих, так і у жіночих змаганнях, залишилася Еліна Світоліна, яка свій матч третього кола - 1/16 фіналу, проведе у суботу 18 січня.
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